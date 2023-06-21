Премьер Латвии: российские активы должны пойти на восстановление Украины

Премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что партнеры Украины должны найти способ использовать замороженные российские активы на восстановление Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кариньш сказал в своем выступлении на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

Премьер подчеркнул, что речь идет об огромных средствах, тогда как Россия нанесла Украине своей войной огромный ущерб.

"Нарушитель должен заплатить. Россия разрушает Украину. Мы заморозили миллионы, может и триллионы их активов. Нужно найти способ задействовать эти активы, чтобы помочь покрыть стоимость восстановления", – подчеркнул Кариньш.

"И, наконец, российское руководство должно предстать перед трибуналом за все зверства и преступления против человечности", – добавил он.

Премьер Латвии отметил, что общий объем помощи, которую Латвия передала Украине, составляет более 1,3% ВВП страны, в которой большую долю (1% ВВП) составляет военная помощь.

Напомним, на апрельском заседании формата "Рамштайн" Латвия объявила о решении передать Украине все имеющиеся у нее переносные ЗРК Stinger.