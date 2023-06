Посли ЄС підтримали збільшення фонду, з якого допомагають Україні зброєю

Комітет постійних представників країн ЄС схвалив збільшення на 3,5 млрд євро Європейського фонду миру, який, зокрема, використовується і для військової допомоги Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні посли ЄС схвалили виділення додаткових 3,5 мільярдів євро (у цінах 2018 року) до Європейського фонду миру. Це рішення підтверджує відданість ЄС підтримці своїх партнерів у сфері безпеки і оборони", – йдеться у повідомленні шведського головування у Раді ЄС у Twitter.

#COREPERII Today, the EU Ambassadors approved an additional €3,5 billion (2018 prices) to the European Peace Facility. This decision reaffirms the EU’s commitment to supporting its partners in the field of security and defence.