Послы ЕС поддержали увеличение фонда, из которого помогают Украине оружием

Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил увеличение на 3,5 млрд евро Европейского фонда мира, который, в частности, используется и для военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных 3,5 миллиардов евро (в ценах 2018 года) в Европейский фонд мира. Это решение подтверждает приверженность ЕС поддержке своих партнеров в сфере безопасности и обороны", – говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС в Twitter.

#COREPERII Today, the EU Ambassadors approved an additional €3,5 billion (2018 prices) to the European Peace Facility. This decision reaffirms the EU’s commitment to supporting its partners in the field of security and defence.