Послы ЕС поддержали увеличение фонда, из которого помогают Украине оружием
Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил увеличение на 3,5 млрд евро Европейского фонда мира, который, в частности, используется и для военной помощи Украине.
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных 3,5 миллиардов евро (в ценах 2018 года) в Европейский фонд мира. Это решение подтверждает приверженность ЕС поддержке своих партнеров в сфере безопасности и обороны", – говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС в Twitter.
#COREPERII Today, the EU Ambassadors approved an additional €3,5 billion (2018 prices) to the European Peace Facility. This decision reaffirms the EU’s commitment to supporting its partners in the field of security and defence.— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023
Как заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, "подавляющее большинство" государств-членов Европейского Союза поддерживают предложение увеличения Европейского фонда мира.
Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент, общий объем которого сейчас составляет почти 8 миллиардов евро. Из него государствам-членам ЕС компенсируют часть военных расходов, которые они передают Украине. Всего из фонда уже потрачено около 4,6 миллиарда евро на военную помощь Украине.
В то же время благодаря Европейскому фонду мира ЕС поддерживает и многие другие страны, такие как Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.
Ранее Венгрия заблокировала очередной транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Глава венгерского МИД Петер Сийярто дал понять, что все это происходит исключительно из-за внесения Украиной венгерского OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.