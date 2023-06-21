Послы ЕС поддержали увеличение фонда, из которого помогают Украине оружием

Комитет постоянных представителей стран ЕС одобрил увеличение на 3,5 млрд евро Европейского фонда мира, который, в частности, используется и для военной помощи Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Сегодня послы ЕС одобрили выделение дополнительных 3,5 миллиардов евро (в ценах 2018 года) в Европейский фонд мира. Это решение подтверждает приверженность ЕС поддержке своих партнеров в сфере безопасности и обороны", – говорится в сообщении шведского председательства в Совете ЕС в Twitter.

#COREPERII Today, the EU Ambassadors approved an additional €3,5 billion (2018 prices) to the European Peace Facility. This decision reaffirms the EU’s commitment to supporting its partners in the field of security and defence. — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023

Как заявлял глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, "подавляющее большинство" государств-членов Европейского Союза поддерживают предложение увеличения Европейского фонда мира.

Европейский фонд мира – это внебюджетный инструмент, общий объем которого сейчас составляет почти 8 миллиардов евро. Из него государствам-членам ЕС компенсируют часть военных расходов, которые они передают Украине. Всего из фонда уже потрачено около 4,6 миллиарда евро на военную помощь Украине.

В то же время благодаря Европейскому фонду мира ЕС поддерживает и многие другие страны, такие как Мозамбик, Грузия, Молдова, Мали, Сомали, Нигер, Иордания, Босния и Герцеговина, Ливан и Мавритания.

Ранее Венгрия заблокировала очередной транш в размере 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Глава венгерского МИД Петер Сийярто дал понять, что все это происходит исключительно из-за внесения Украиной венгерского OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.