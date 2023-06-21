Болгарія запропонувала ЄС кандидатів на заміну єврокомісарки, яка очолила МЗС

Новий болгарський уряд обрав двох кандидатів на посаду єврокомісара, Іліяну Іванову та Даніеля Лорера, після того як болгарська єврокомісарка Марія Габріель очолила МЗС країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Іванова є членом Європейської рахункової палати і колишнім членом Європейського парламенту в 2009-2012 роках. Її підтримує правоцентристська партія ГЕРБ Марії Габріель.

Лорер – колишній міністр інновацій з досвідом роботи в ІТ-секторі. Його підтримує антикорупційний альянс партій "Ми продовжуємо зміни" і "Демократична Болгарія".

У травні Габріель пішла у відставку з посади єврокомісара з питань досліджень, культури та молоді, щоб сформувати уряд на батьківщині. Габріель уклала угоду щодо наступного уряду, погодившись на ротацію посади прем'єр-міністра з фізиком Ніколаєм Денковим, лідером блоку "Антикорупційний альянс".

Цього тижня Габріель перебувала в Брюсселі, де зустрілася з колишніми колегами та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Вона обговорила з кількома членами Єврокомісії низку питань, включаючи протидію російській дезінформації, оборонну політику та інвестиції, а також перспективи вступу Болгарії до Шенгенської зони.

Вибір наступного болгарського члена Єврокомісії зараз за фон дер Ляєн, яка також є частиною правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП), до якої входить партія Габріель ГЕРБ.

Іванова – "дуже знайоме обличчя в Брюсселі", – заявив місцевим ЗМІ лідер ГЕРБ, колишній прем'єр-міністр Бойко Борисов. Антикорупційні партії "не мають політичної сім'ї в Європарламенті, тому доречно, що єврокомісар буде від ГЕРБ, від переможців виборів", сказав він, додавши, що "Єврокомісія буде вирішувати, але я думаю, що наш кандидат кращий".

Нагадаємо, парламент Болгарії 6 червня схвалив уряд на чолі з прем’єр-міністром, академіком Ніколаєм Денковим, який працюватиме наступні дев’ять місяців за погодженням між двома найбільшими парламентськими блоками – ГЕРБ-СДС і "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія".

Серед перших кроків МЗС Болгарії на чолі з Габріель стало звинувачення посла Росії Елеонори Митрофанової в поширенні дезінформації, коли вона заявила, що відправка болгарських солдатів в Україну негативно вплине на діалог між Москвою і Софією.