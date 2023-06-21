Болгария предложила ЕС кандидатов на замену еврокомиссара, возглавившую МИД

Новое болгарское правительство выбрало двух кандидатов на должность еврокомиссара, Илияну Иванову и Даниэля Лорера, после того как болгарский еврокомиссар Мария Габриэль возглавила МИД страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Иванова является членом Европейской счетной палаты и бывшим членом Европейского парламента в 2009-2012 годах. Ее поддерживает правоцентристская партия ГЕРБ Марии Габриэль.

Лорер – бывший министр инноваций с опытом работы в ИТ-секторе. Его поддерживает антикоррупционный альянс партий "Мы продолжаем изменения" и "Демократическая Болгария".

В мае Габриэль ушла в отставку с должности еврокомиссара по вопросам исследований, культуры и молодежи, чтобы сформировать правительство на родине. Габриэль заключила соглашение о следующем правительстве, согласившись на ротацию должности премьер-министра с физиком Николаем Денковым, лидером блока "Антикоррупционный альянс".

На этой неделе Габриэль находилась в Брюсселе, где встретилась с бывшими коллегами и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она обсудила с несколькими членами Еврокомиссии ряд вопросов, включая противодействие российской дезинформации, оборонную политику и инвестиции, а также перспективы вступления Болгарии в Шенгенскую зону.

Выбор следующего болгарского члена Еврокомиссии сейчас за фон дер Ляйен, которая также является частью правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП), в которую входит партия Габриэль ГЕРБ.

Иванова – "очень знакомое лицо в Брюсселе", – заявил местным СМИ лидер ГЕРБ, бывший премьер-министр Бойко Борисов. Антикоррупционные партии "не имеют политической семьи в Европарламенте, поэтому уместно, что еврокомиссар будет от ГЕРБ, от победителей выборов", сказал он, добавив, что "Еврокомиссия будет решать, но я думаю, что наш кандидат лучше".

Напомним, парламент Болгарии 6 июня одобрил правительство во главе с премьер-министром, академиком Николаем Денковым, которое будет работать следующие девять месяцев по согласованию между двумя крупнейшими парламентскими блоками – ГЕРБ-СДС и "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария".

Среди первых шагов МИД Болгарии во главе с Габриэль стало обвинение посла России Элеоноры Митрофановой в распространении дезинформации, когда она заявила, что отправка болгарских солдат в Украину негативно повлияет на диалог между Москвой и Софией.