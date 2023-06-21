Закритий документ ЄС: яким насправді є прогрес України на шляху до членства

Україна і Молдова досягли значного прогресу в проведенні реформ, необхідних для початку переговорів про вступ до ЄС – і, як очікується, завершать цю підготовку найближчими місяцями. Про це йдеться у звіті, який Європейська комісія представить державам-членам у Брюсселі цього тижня.

Доповідь ЄК щодо України загалом позитивна і має на меті допомогти Києву впоратися з проблемами – їх декілька, але у Брюсселі не вважають їх нездоланними. Тому після презентації у Брюсселі оцінку мають передати також у столиці держав-партнерів.

Брюссельський партнер "Європейської правди", видання EURACTIV, мав змогу ознайомитися з внутрішнім документом ЄС ще до його основного представлення країнам-членам. Докладніше – у адаптованому матеріалі видання, що враховує також інформацію джерел ЄвроПравди, Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році.

Рівно рік тому Євросоюз зробив історичний і нестандартний для себе крок: надав Україні та Молдові статус кандидатів на вступ до ЄС, у надприскореному режимі розглянувши їхні заявки на вступ, подані після нападу РФ на Україну. Метою та мотивацією європейських лідерів тоді було бажання надіслати позитивний політичний сигнал державам, які від початку 1990-х одна за одною ставали жертвою російської агресії.

Вже тоді відбулося розділення "асоційованого тріо": на відміну від України та Молдови, Грузія отримала не статус кандидата, а лише "європейську перспективу". У Брюсселі порадили Тбілісі попрацювати, щоб виконати встановлені критерії і довести, що країна справді стала на європейський шлях.

Свої "домашні завдання" отримали також Київ та Кишинів. Європейська комісія висунула кожній з держав свій список умов, які вони повинні виконати, перш ніж ЄС розглядатиме перехід до наступного етапу – початку переговорів про вступ.

Зараз у Брюсселі вперше офіційно оцінили успіх двох країн на цьому шляху.

Проміжна доповідь Єврокомісії з цього приводу має дуже нестандартний формат.

За ініціативою профільного єврокомісара з питань розширення Олівера Варгеї (призначений від Угорщини) вона матиме форму усного, а не письмового звіту.

Згідно з нотатками до доповіді комісара, Україна наразі повністю виконала дві з семи рекомендацій для початку переговорів про членство, що стосуються судової реформи та медіазаконодавства – це збігається з даними, що опинялися у медіа напередодні.

Однак усі джерела наголошують, що звіт щодо України позитивний, показник "2 з 7" не повинен лякати. "Той факт, що країни не завершили виконання якогось із критеріїв, не означає, що вони не досягли значного прогресу. Будь-хто, хто слідкує (зокрема, за Україною) – знає, що навіть там, де не всі процедури завершені, все одно багато рішень вже ухвалено, багато критично важливих законів проголосовані в першому читанні".

Молдова, друга країна-кандидат на вступ до ЄС, торік отримала від Єврокомісії дев’ять рекомендацій, з яких повністю виконала три.

Набагато гірша ситуація у Грузії.

Країна повністю виконала три з дванадцяти рекомендацій, що стосуються гендерної рівності, виконання рішень Європейського суду та запровадження інституту державних захисників, йдеться у проміжному звіті ЄК.

Однак це означає, що ключові рекомендації лишаються невиконаними.

Докладніше – у матеріалі Александри Бжозовскі з Euractiv під редакцією редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Два бали з семи, прогноз позитивний: що думає ЄС про початок переговорів про вступ України у 2023 році.