Закрытый документ ЕС: каков на самом деле прогресс Украины на пути к членству

Украина и Молдова достигли значительного прогресса в проведении реформ, необходимых для начала переговоров о вступлении в ЕС – и, как ожидается, завершат эту подготовку в ближайшие месяцы. Об этом говорится в отчете, который Европейская комиссия представит государствам-членам в Брюсселе на этой неделе.

Доклад ЕК по Украине в целом положительный и имеет целью помочь Киеву справиться с проблемами – их несколько, но в Брюсселе не считают их непреодолимыми. Поэтому после презентации в Брюсселе оценку должны передать также в столицы государств-партнеров.

Брюссельский партнер "Европейской правды", издание EURACTIV, имел возможность ознакомиться с внутренним документом ЕС еще до его основного представления странам-членам. Подробнее – в адаптированном материале издания, учитывающем также информацию источников ЕвроПравды, Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году.

Ровно год назад Евросоюз сделал исторический и нестандартный для себя шаг: предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС, в ускоренном режиме рассмотрев их заявки на вступление, поданные после нападения РФ на Украину. Целью и мотивацией европейских лидеров тогда было желание послать положительный политический сигнал государствам, которые с начала 1990-х одно за другим становились жертвой российской агрессии.

Уже тогда произошло разделение "ассоциированного трио": в отличие от Украины и Молдовы, Грузия получила не статус кандидата, а лишь "европейскую перспективу". В Брюсселе посоветовали Тбилиси поработать, чтобы выполнить установленные критерии и доказать, что страна действительно стала на европейский путь.

Свои "домашние задания" получили также Киев и Кишинев. Европейская комиссия выдвинула каждому из государств свой список условий, которые они должны выполнить, прежде чем ЕС будет рассматривать переход к следующему этапу – началу переговоров о вступлении.

Сейчас в Брюсселе впервые официально оценили успех двух стран на этом пути.

Промежуточный доклад Еврокомиссии по этому поводу имеет очень нестандартный формат.

По инициативе профильного еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Варгеи (назначен от Венгрии) он будет иметь форму устного, а не письменного отчета.

Согласно заметкам к докладу комиссара, Украина пока полностью выполнила две из семи рекомендаций для начала переговоров о членстве, касающихся судебной реформы и медиазаконодательства – это совпадает с данными, которые оказывались в медиа накануне.

Однако все источники отмечают, что отчет по Украине положительный, показатель "2 из 7" не должен пугать. "Тот факт, что страны не завершили выполнение какого-то из критериев, не означает, что они не достигли значительного прогресса. Любой, кто следит (в частности, за Украиной) – знает, что даже там, где не все процедуры завершены, все равно много решений уже принято, много критически важных законов проголосованы в первом чтении".

Молдова, вторая страна-кандидат на вступление в ЕС, в прошлом году получила от Еврокомиссии девять рекомендаций, из которых полностью выполнила три.

Гораздо хуже ситуация в Грузии.

Страна полностью выполнила три из двенадцати рекомендаций, касающихся гендерного равенства, выполнения решений Европейского суда и введения института государственных защитников, говорится в промежуточном отчете ЕК.

Однако это означает, что ключевые рекомендации остаются невыполненными.

Подробнее – в материале Александры Бжозовски с Euractiv под редакцией редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Два балла из семи, прогноз положительный: что думает ЕС о начале переговоров о вступлении Украины в 2023 году.