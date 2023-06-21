Кулеба: Франція відкрита до амбітних результатів Вільнюського саміту

Глава МЗС Дмитро Кулеба після зустрічі з міністеркою закордонних справ Франції Катрін Колонною подякував їй за відкритість Парижа до амбітних результатів Вільнюського саміту НАТО у липні.

Про це Кулеба написав у своєму Twitter, підсумовуючи зустріч з главою французької дипломатії, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, він та Колонна обговорили важливість здійснення кроку до членства України в НАТО у Вільнюсі та нову допомогу Франції для посилення контрнаступальних можливостей України.

"Я дякую Франції за відкритість до амбітних результатів Вільнюського саміту", – написав Кулеба у Twitter.

За даними видання Le Monde, Франція змінила позицію щодо членства України в НАТО.

Французька влада вирішила підтримати членство України в НАТО за зразком Польщі та країн Балтії, відмовившись від більш обережної позиції для посилення тиску на Росію.

Нагадаємо, посол України при Північноатлантичному альянсі Наталя Галібаренко вважає, що Вільнюський саміт НАТО має запропонувати певне зобов’язання або гарантію майбутнього членства для Києва.

На саміті у Вільнюсі, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, не розглядатимуть питання формального запрошення України в Альянс.



