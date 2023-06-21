Кулеба: Франция открыта к амбициозным результатам Вильнюсского саммита

Глава МИД Дмитрий Кулеба после встречи с министром иностранных дел Франции Катрин Колонной поблагодарил ее за открытость Парижа к амбициозным результатам Вильнюсского саммита НАТО в июле.

Об этом Кулеба написал в своем Twitter, подытоживая встречу с главой французской дипломатии, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, он и Колонна обсудили важность осуществления шага к членству Украины в НАТО в Вильнюсе и новую помощь Франции для усиления контрнаступательных возможностей Украины.

"Я благодарю Францию за открытость к амбициозным результатам Вильнюсского саммита", – написал Кулеба в Twitter.

По данным издания Le Monde, Франция изменила позицию относительно членства Украины в НАТО.

Французские власти решили поддержать членство Украины в НАТО по образцу Польши и стран Балтии, отказавшись от более осторожной позиции для усиления давления на Россию.

Посол Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко считает, что Вильнюсский саммит НАТО должен предложить определенное обязательство или гарантию будущего членства для Киева.

На саммите в Вильнюсе, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, не будут рассматривать вопрос формального приглашения Украины в Альянс.