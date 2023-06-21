Власти Австрии критикуют из-за возобновления разрешения на отстрел волков 

Несколько регионов Австрии дали противоречивое разрешение на отстрел волков после сообщений об увеличении количества нападений на домашний скот, что вызвало дебаты в альпийской стране-члене ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство AFP.

В южном австрийском регионе Каринтия в этом году уже убили пятерых волков в соответствии с законодательством, введенным в январе. По данным властей, теперь разрешено убить еще восемь животных.

Соседний регион Тироль, известный тем, что скот здесь свободно пасется на горных пастбищах, разрешил убить шестерых волков, согласно февральскому указу.

"Снова и снова волки появляются вблизи населенных пунктов и убивают скот", – сказал пресс-секретарь земли Тироль Максимилиан Брандгубер, добавив, что доказательства присутствия волков "резко возросли с 2019 года".

По словам Брандгубера, волк находится под защитой директивы Европейского Союза, принятой в 1992 году, но она предусматривает исключения.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) заявил, что приказы убивать волков нарушают европейское законодательство, которое относит их к животным, находящимся под защитой.

"В Австрии еще не так много волков, и она должна внести свой вклад в сохранение вида, как это делают другие европейские страны", – прокомментировал эксперт WWF Кристиан Пичер, призывая Еврокомиссию к действиям.

WWF считает, что страна с населением 9,1 миллиона человек должна учиться у соседних государств, таких как Италия, которая "уже имеет десятилетия опыта в этом вопросе". Фонд призывает Австрию улучшить мониторинг животных и избегать запугивания их популяции без необходимости.

После исчезновения в 19 веке волки постепенно возвращаются в Австрию, заселяя прежние места обитания. По официальным данным, в 2022 году в стране насчитывалось около 80 этих животных.

Этой весной власти немецкой земли Бавария решили облегчить отстрел волков после того, как фермеры пожаловались на то, что их скот на альпийских пастбищах становится добычей хищников.

В то же время в Швеции в феврале отстреляли 54 волка – больше всего в новейшей истории страны. Вокруг темы продолжаются споры защитников окружающей среды и охотников.