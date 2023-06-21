Ірландія скасує попередні кримінальні обвинувачення за гомосексуальні відносини

Уряд Ірландії планує скасувати обвинувачення в сексуальних актах між представниками однієї статі, винесені до 1993 року, коли за них передбачалась кримінальна відповідальність, а також заборонити конверсійну терапію.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на RTÉ.

До 1993 року гомосексуальність в Ірландії був поза законом, і у зв’язку з нею були винесені вироки щонайменше 941 чоловікові. Тепер Міністерство юстиції країни створило робочу групу, аби скасувати ці вироки.

У результаті, як планується, засудження за гомосексуальність до 1993-го не буде враховуватись в особовій справі людини як скоєний раніше злочин.

Окремим напрямком діяльності робочої групи стане розробка законопроєкту про заборону конверсійної терапії – насильницьких спроб змінити сексуальну орієнтацію або гендерну ідентичність людини.

Міністр у справах дітей, рівності, інвалідності, інтеграції та молоді Ірландії Родерік О'Горман заявив у парламенті, що конверсійну терапію планують криміналізувати у 2024 році. Вона не стосуватиметься розмов між батьками й дітьми про сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність.

У 2018 році, на 25-річчя декриміналізації гомосексуальності, уряд Ірландії приніс офіційні вибачення геям, які зазнали кримінального переслідування через свою сексуальну орієнтацію.

Перед тим прем’єр-міністром країни вперше став відкритий гомосексуал Лео Варадкар, який і зараз очолює уряд.

Переважно католицька Ірландія у 2019 році підтримала легалізацію одностатевих шлюбів та абортів.