Як нова влада змінить зовнішню політику Фінляндії і чи є ризики для України

У Фінляндії остаточно змінилася влада.

Про те, які зміни пропонує новий уряд та чого чекати від нього Україні розбиралася журналістка ЄвроПравди Марія Ємець у статті Правий та дружній до України: як зміниться політика Фінляндії за нового уряду.

Новий уряд називають найбільш правим у сучасній історії Фінляндії.

Разом з "Національною коаліцією" і "Справжніми фінами", які мають у новому парламенті 48 і 46 мандатів відповідно, до уряду увійдуть також дві менші партії – християнські демократи та Шведська народна партія (5 і 10 мандатів відповідно).

Обрані партнери довго обговорювали коаліційну угоду та програму, аж доки не вийшли з результатами своїх домовленостей у середині червня.

20 червня парламент і президент Фінляндії офіційно затвердили склад уряду.

Для України найцікавішими є міністри закордонних справ та оборони (обоє – від "Національної коаліції"), тож про них варто розповісти детальніше.

Міністеркою закордонних справ, як і прогнозували ЗМІ, запропонували 41-річну Еліну Валтонен, яка цього року втретє пройшла до парламенту від столичного регіону Уусімаа.

Міжнародні відносини для неї аж ніяк не є новою сферою – за час роботи депутаткою Валтонен була заступницею голови комітету із закордонних справ.

Міністром оборони стане ще один представник "Коаліції" та її віцепрезидент з 2016 року, 38-річний Антті Хяккянен.

Його кандидатура була вгадана ЗМІ – адже Хяккянен був заступником голови парламентського комітету з питань оборони, а з вересня минулого року – очолив його. Також у 2017-2019 роках він був міністром юстиції в уряді центриста Юхи Сіпіля.

Майже одразу після оголошення програми уряду у Гельсінкі зібралася перша акція протесту: до центральної бібліотеки вийшли кількасот іноземців, які працюють у Фінляндії і побачили у планах нової влади загрозу для себе.

Нічого дивного: уряд анонсував набагато жорсткіші правила імміграції і притулку, а глава МВС від "Справжніх фінів" Марі Рантанен прямо заявила про "повне перезавантаження".

Але, це не про українців, які отримали тимчасовий захист, адже це зовсім інший юридичний механізм.

Тим більше, в урядовій програмі окремо зазначається: Фінляндія продовжить підтримувати українців, які опинилися в країні через війну, і допомагатиме налагодити життя на новому місці.

Для оздоровлення фінансового становища країни готують: жорсткіші правила щодо житлових субсидій, у тому числі для студентів, запровадження градації підтримки у разі безробіття (поступове зменшення суми у наступні місяці), неоплачуваний перший день лікарняного тощо.

Оподаткування отриманого доходу зменшують, водночас зросте податок переважно для розважальної сфери, послуг у сфері спорту й відпочинку, готельного розміщення.

Таким балансом сподіваються забезпечити збереження купівельної спроможності населення.

Ще одна цікава деталь програми – лібералізація продажу алкоголю.

Що стосується України, то вона згадана у програмі 34 рази, і всі сигнали для нас – лише позитивні.

Нова коаліція обіцяє продовжити військову, гуманітарну та іншу підтримку України і наголошує, що Росія має відповісти за скоєне – і злочин агресії, і воєнні злочини, і завдані Україні збитки.

Щодо ЄС і НАТО сигнали у програмі стримані, але чіткі: Фінляндія підтримує європейський курс України. Фінляндія відкрита для прийняття до ЄС країн, які відповідають критеріям членства".

Докладніше – у матеріалі Марії Ємець у статті Правий та дружній до України: як зміниться політика Фінляндії за нового уряду.