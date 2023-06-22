Как новая власть изменит внешнюю политику Финляндии и есть ли риски для Украины

В Финляндии окончательно сменилась власть.

О том, какие изменения предлагает новое правительство и чего ждать от него Украине разбиралась журналистка ЕвроПравды Мария Емец в статье Правая и дружественная Украине: как изменится политика Финляндии при новой власти.

Новое правительство называют самым правым в современной истории Финляндии.

Вместе с "Национальной коалицией" и "Настоящими финнами", которые имеют в новом парламенте 48 и 46 мандатов соответственно, в правительство войдут также две меньшие партии – христианские демократы и Шведская народная партия (5 и 10 мандатов соответственно).

Избранные партнеры долго обсуждали коалиционное соглашение и программу, пока не вышли с результатами своих договоренностей в середине июня.

20 июня парламент и президент Финляндии официально утвердили состав правительства.

Для Украины наиболее интересны министры иностранных дел и обороны (оба – от "Национальной коалиции"), поэтому о них стоит рассказать подробнее.

Министром иностранных дел, как и прогнозировали СМИ, предложили 41-летнюю Элину Валтонен, которая в этом году в третий раз прошла в парламент от столичного региона Уусимаа.

Международные отношения для нее отнюдь не является новой сферой – за время работы депутатом Валтонен была заместителем председателя комитета по иностранным делам.

Министром обороны станет еще один представитель "Коалиции" и ее вице-президент с 2016 года, 38-летний Антти Хяккянен.

Его кандидатура была угадана СМИ – ведь Хяккянен был заместителем председателя парламентского комитета по вопросам обороны, а с сентября прошлого года – возглавил его. Также в 2017-2019 годах он был министром юстиции в правительстве центриста Юхи Сипиля.

Почти сразу после объявления программы правительства в Хельсинки собралась первая акция протеста: к центральной библиотеке вышли несколько сотен иностранцев, которые работают в Финляндии и увидели в планах новой власти угрозу для себя.

Ничего удивительного: правительство анонсировало гораздо более жесткие правила иммиграции и убежища, а глава МВД от "Настоящих финнов" Мари Рантанен прямо заявила о "полной перезагрузке".

Но, это не про украинцев, получивших временную защиту, ведь это совсем другой юридический механизм.

Тем более, в правительственной программе отдельно отмечается: Финляндия продолжит поддерживать украинцев, оказавшихся в стране из-за войны, и будет помогать наладить жизнь на новом месте.

Для оздоровления финансового положения страны готовят: более жесткие правила относительно жилищных субсидий, в том числе для студентов, введение градации поддержки в случае безработицы (постепенное уменьшение суммы в последующие месяцы), неоплачиваемый первый день больничного и тому подобное.

Налогообложение полученного дохода уменьшают, вместе с тем возрастет налог преимущественно для развлекательной сферы, услуг в сфере спорта и отдыха, гостиничного размещения.

Таким балансом надеются обеспечить сохранение покупательной способности населения.

Еще одна интересная деталь программы – либерализация продажи алкоголя.

Что касается Украины, то она упомянута в программе 34 раза, и все сигналы для нас – только положительные.

Новая коалиция обещает продолжить военную, гуманитарную и другую поддержку Украины и подчеркивает, что Россия должна ответить за содеянное – и преступление агрессии, и военные преступления, и нанесенный Украине ущерб.

Относительно ЕС и НАТО сигналы в программе сдержанные, но четкие: Финляндия поддерживает европейский курс Украины. Финляндия открыта для принятия в ЕС стран, которые соответствуют критериям членства".

Подробнее – в материале Марии Емец в статье Правая и дружественная Украине: как изменится политика Финляндии при новой власти.