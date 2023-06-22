Фінський острів на літо оголосив себе "територією без телефонів"

Фінський острів у Балтійському морі на це літо оголосив себе "територією без мобільних телефонів" та пропонує туристам, які їдуть на відпочинок, на цей час не заглядати у соцмережі.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Острів Улко-Тамміо розташований у водах Фінської затоки південніше Котки, фактично під кордоном з Росією, та входить до території національного парку.

Ідею запропонувала місцева туристична організація Visit Kotka-Hamina – з міркувань, що люди у сучасному світі надто багато часу занурені в інфопростір і стрічки соцмереж. Пропозиція сподобалася місцевій владі та Агентству громадського здоров’я.

Як пояснила комунікаційниця організації, туристи їдуть на цей острів передусім споглядати природу, тож ідея "мобільного детоксу" тут дуже доречна.

"Ідея у тому, щоби люди задумалися про те, скільки і для чого використовують смартфони, та відчули, як вони почуваються в ізоляції від соцмереж і як ділитися своїми думками інакше, ніж як через соцмережі", – зазначає вона.

Для відвідувачів острова планують розмістити відповідні оголошення. Втім, відмова від користування смартфонами на острові – заклик, а не зобов’язання.

Нагадаємо, у Нідерландах чимало членів профспілки вчителів підтримують ідею заборонити у школі мобільні телефони.