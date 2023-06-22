Финский остров на лето объявил себя "территорией без телефонов"

Финский остров в Балтийском море на это лето объявил себя "территорией без мобильных телефонов" и предлагает туристам, которые едут на отдых, на это время не заглядывать в соцсети.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Остров Улко-Таммио расположен в водах Финского залива южнее Котки, фактически под границей с Россией, и входит в территорию национального парка.

Идею предложила местная туристическая организация Visit Kotka-Hamina – из соображений, что люди в современном мире слишком много времени погружены в инфопространство и ленты соцсетей. Предложение понравилось местным властям и Агентству общественного здоровья.

Как пояснила коммуникатор организации, туристы едут на этот остров прежде всего созерцать природу, поэтому идея "мобильного детокса" здесь очень уместна.

"Идея в том, чтобы люди задумались о том, сколько и для чего используют смартфоны, и почувствовали, как они чувствуют себя в изоляции от соцсетей и как делиться своими мыслями иначе, чем через соцсети", – отмечает она.

Для посетителей острова планируют разместить соответствующие объявления. Впрочем, отказ от пользования смартфонами на острове – призыв, а не обязательство.

Напомним, в Нидерландах многие члены профсоюза учителей поддерживают идею запретить в школе мобильные телефоны.