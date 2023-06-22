В Ірландії почалися дебати щодо безпеки і нейтралітету на тлі війни РФ проти України

В Ірландії розпочалися публічні дебати щодо подальшої безпекової політики і нейтралітету країни з огляду на зміну геополітичної ситуації після відкритого нападу РФ на Україну.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

Консультації триватимуть з четверга до вівторка наступного тижня. Поштовхом до них стали повномасштабний напад Росії на Україну та рішення Фінляндії та Швеції відмовитися від нейтрального статусу і приєднуватись до НАТО.

Минулого тижня президент Міхал Хіггінс, роль якого в Ірландії радше церемоніальна, назвав обговорення потенційного відходу від нейтралітету "грою з вогнем".

Однак прем’єр Лео Варадкар зазначив, що консультації не мають якогось "прихованого порядку денного" і буде йтися просто про широкий спектр безпекових питань.

"Ми не збираємося вступати у НАТО чи інші військові блоки, але збираємося інвестувати у свої збройні сили", – прокоментував він.

Для участі у подіях в рамках дискусії, що проходитимуть у Корку, Голвей та Дубліні, зареєструвалися понад 1200 осіб. На панельних дискусіях будуть виступати експерти з міжнародної безпеки, представники аналітичних центрів та громадських організацій.

У 2022 році Ірландія виділила на оборону близько 1,1 млрд євро. За обсягами витрат вона суттєво відстає від багатьох європейських країн. Критики вважають, що країна надто покладається на сусідів у питаннях своєї безпеки.

Армія Ірландії налічує близько 8500 осіб і зазвичай залучалася у різних миротворчих місіях.

Після диверсії на російських газопроводах "Північний потік" у Балтійському морі восени 2022 року та через регулярну присутність російських кораблів біля берегів Ірландії почали з’являтися побоювання щодо безпеки життєво важливих трансатлантичних кабелів, які проходять у цьому районі.

Останні соцопитування свідчать, що більшість населення країни, 61%, продовжує виступати за нейтральний статус. Водночас 55% підтримують суттєве збільшення інвестицій в оборону.

У 2022 році уряд анонсував збільшення оборонного бюджету до 1,5 млрд євро у 2028 році, що буде найсуттєвішим збільшенням фінансування на оборону в історії країни.

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