В Ирландии начались публичные дебаты по безопасности и нейтралитету на фоне войны РФ против Украины

В Ирландии начались публичные дебаты относительно дальнейшей политики безопасности и нейтралитета страны, учитывая изменение геополитической ситуации после открытого нападения РФ на Украину.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Консультации продлятся с четверга по вторник следующей недели. Толчком к ним стало полномасштабное нападение России на Украину и решение Финляндии и Швеции отказаться от нейтрального статуса и присоединяться к НАТО.

На прошлой неделе президент Михал Хиггинс, роль которого в Ирландии скорее церемониальная, назвал обсуждение потенциального отхода от нейтралитета "игрой с огнем".

Однако премьер Лео Варадкар отметил, что консультации не имеют какой-то "скрытой повестки дня" и речь будет идти просто о широком спектре вопросов безопасности.

"Мы не собираемся вступать в НАТО или другие военные блоки, но собираемся инвестировать в свои вооруженные силы", – прокомментировал он.

Для участия в событиях в рамках дискуссии, которые будут проходить в Корке, Голвей и Дублине, зарегистрировались более 1200 человек. На панельных дискуссиях будут выступать эксперты по международной безопасности, представители аналитических центров и общественных организаций.

В 2022 году Ирландия выделила на оборону около 1,1 млрд евро. По объемам расходов она существенно отстает от многих европейских стран. Критики считают, что страна слишком полагается на соседей в вопросах своей безопасности.

Армия Ирландии насчитывает около 8500 человек и обычно привлекалась в различных миротворческих миссиях.

После диверсии на российских газопроводах "Северный поток" в Балтийском море осенью 2022 года и из-за регулярного присутствия российских кораблей у берегов Ирландии начали появляться опасения относительно безопасности жизненно важных трансатлантических кабелей, которые проходят в этом районе.

Последние соцопросы свидетельствуют, что большинство населения страны, 61%, продолжает выступать за нейтральный статус. В то же время 55% поддерживают существенное увеличение инвестиций в оборону.

В 2022 году правительство анонсировало увеличение оборонного бюджета до 1,5 млрд евро в 2028 году, что будет самым существенным увеличением финансирования на оборону в истории страны.

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