Туреччина різко розвернула монетарну політику: процентну ставку підвищили з 8,5% до 15%

У четвер Туреччина майже вдвічі підвищила процентну ставку в рамках боротьби зі стрімкою інфляцією та з метою залучення іноземних інвестицій.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Цей крок знаменує собою різкий відхід від давньої економічної політики президента Реджепа Таїпа Ердогана, яка полягала в утриманні ставки на низькому рівні.

У рішенні, оголошеному центральним банком країни в четвер, сказано, що базова тижнева кредитна ставка зросте з 8,5% до 15%.

Туреччина "вирішила розпочати процес посилення монетарної політики з метою якнайшвидшого встановлення курсу на дезінфляцію (зниження темпів інфляції. – Ред.), закріплення інфляційних очікувань і контролю над погіршенням цінової поведінки", – йдеться в заяві центрального банку.

Хоча за міжнародними стандартами це підвищення є вражаючим, воно є значно меншим, ніж очікували. Банк зазначив, що не буде поспішати з подальшими діями: "Монетарна політика буде і надалі посилюватися настільки, наскільки це буде необхідно, своєчасно і поступово".

Після переобрання на третій термін на президентських виборах минулого місяця президенту Ердогану тепер доведеться боротися з жорстокою кризою вартості життя. За оцінкою деяких фахівців, криза підживлена нетрадиційною стратегією Ердогана, який наполягав на тому, що низькі відсоткові ставки стримуватимуть інфляцію, яка наразі становить близько 40%.

Ердоган традиційно відкидає заклики до підвищення процентних ставок, стверджуючи, що ісламське вчення забороняє лихварство.

У своїй переможній промові після виборів Ердоган визнав, що інфляція є найбільш нагальною проблемою.

Ердоган переобрався у травні на новий президентський термін з 52% голосів виборців.

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