Турция резко развернула монетарную политику: процентную ставку повысили с 8,5% до 15%

В четверг Турция почти вдвое повысила процентную ставку в рамках борьбы со стремительной инфляцией и с целью привлечения иностранных инвестиций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Этот шаг знаменует собой резкий отход от давней экономической политики президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которая заключалась в удержании ставки на низком уровне.

В решении, объявленном центральным банком страны в четверг, сказано, что базовая недельная кредитная ставка вырастет с 8,5% до 15%.

Турция "решила начать процесс ужесточения монетарной политики с целью скорейшего установления курса на дезинфляцию (снижение темпов инфляции. – Ред.), закрепления инфляционных ожиданий и контроля над ухудшением ценового поведения", – говорится в заявлении центрального банка.

Хотя по международным стандартам это повышение является впечатляющим, оно значительно меньше, чем ожидалось. Банк отметил, что не будет спешить с дальнейшими действиями: "Монетарная политика будет и в дальнейшем ужесточаться настолько, насколько это будет необходимо, своевременно и постепенно".

После переизбрания на третий срок на президентских выборах в прошлом месяце президенту Эрдогану теперь придется бороться с жестоким кризисом стоимости жизни. По оценке некоторых специалистов, кризис подпитан нетрадиционной стратегией Эрдогана, который настаивал на том, что низкие процентные ставки будут сдерживать инфляцию, которая сейчас составляет около 40%.

Эрдоган традиционно отвергает призывы к повышению процентных ставок, утверждая, что исламское учение запрещает ростовщичество.

В своей победной речи после выборов Эрдоган признал, что инфляция является наиболее насущной проблемой.

Эрдоган переизбрался в мае на новый президентский срок с 52% голосов избирателей.

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