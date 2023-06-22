Прем’єр Румунії відреагував на погрозу Сальдо підірвати міст через Дунай

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку відреагував на нещодавні заяви Володимира Сальдо, ставленика Російської Федерації в окупованій частині Херсонської області, в яких пролунали прямі погрози підірвати міст, що з'єднує Румунію і Молдову.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чолаку заявив у своєму Twitter, що Румунія рішуче засуджує заяви так званого "представника" Росії в Херсонській області, незаконно окупованій РФ.

RO condamnă ferm declarațiile așa-zisului “reprezentant” al RU în Herson, regiune 🇺🇦 ocupată ilegal de RU. Astfel de declarații la adresa RMD 🇲🇩 &care vizează și o parte a teritoriului 🇷🇴, Aliat @NATO, sunt inacceptabile.Totodată,lovirea infrastructurii civile e crimă de război. — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) June 22, 2023

"Такі заяви на адресу Республіки Молдова, які також зачіпають частину території Румунії, союзника НАТО, є неприйнятними. Водночас нанесення ударів по цивільній інфраструктурі є воєнним злочином", – заявив глава румунського уряду.

Міст, про який іде мова, поєднує молдовські Джурджулешти з територією Румунії.

Міністерство закордонних справ Молдови у четвер засудило заяви Сальдо, викликавши глав російської дипмісії в країні.

У четвер 22 червня російські окупанти заявили про обстріл моста на адміністративному кордоні між Херсонською областю та Кримом поблизу Чонгара.

Після цього Сальдо пред'явив Києву, що удар по мосту здійснили в пам'ятний день для РФ, і пригрозив завдати ударів по мостах в Одеській області й на території Молдови.

"Координати мостів в Одеській області, в молдавських Джурджулештах, які були в складі України, але передані на Дунаї, режимом Ющенка свого часу ще. Усі ці координати відомі, тому буде скоро відповідь дуже серйозна", – заявив він.