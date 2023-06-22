Премьер Румынии отреагировал на угрозу Сальдо взорвать мост через Дунай

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отреагировал на недавние заявления Владимира Сальдо, ставленника Российской Федерации в оккупированной части Херсонской области, в которых прозвучали прямые угрозы взорвать мост, соединяющий Румынию и Молдову.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Чолаку заявил в своем Twitter, что Румыния решительно осуждает заявления так называемого "представителя" России в Херсонской области, незаконно оккупированной РФ.

RO condamnă ferm declarațiile așa-zisului "reprezentant" al RU în Herson, regiune 🇺🇦 ocupată ilegal de RU. Astfel de declarații la adresa RMD 🇲🇩 &care vizează și o parte a teritoriului 🇷🇴, Aliat @NATO, sunt inacceptabile.Totodată,lovirea infrastructurii civile e crimă de război. — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) June 22, 2023

"Такие заявления в адрес Республики Молдова, которые также затрагивают часть территории Румынии, союзника НАТО, неприемлемы. В то же время нанесение ударов по гражданской инфраструктуре является военным преступлением", – заявил глава румынского правительства.

Мост, о котором идет речь, соединяет молдавские Джурджулешты с территорией Румынии.

Министерство иностранных дел Молдовы в четверг осудило заявления Сальдо, вызвав глав российской дипмиссии в стране.

В четверг 22 июня российские оккупанты заявили об обстреле моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара.

После этого Сальдо предъявил Киеву, что удар по мосту осуществили в памятный день для РФ, и пригрозил нанести удары по мостам в Одесской области и на территории Молдовы.

"Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае, режимом Ющенко в свое время еще. Все эти координаты известны, поэтому будет скоро ответ очень серьезный", – заявил он.