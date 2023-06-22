Як в США пропонують конфісковувати державні активи РФ

15 червня 2023 року на розгляд Сенату США внесли законопроєкт "Про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity (REPO) for Ukrainians Act, надалі – REPO).

Він передбачає механізм конфіскації активів, які належать уряду і Центробанку РФ. На нього покладаються великі надії.

Докладніше про зміст проєкту і його політичне значення – у статті кандидата юридичних наук, директора Центру Дністрянського Івана Городиського Конфіскація як останній аргумент: яким у США бачать механізм передачі Україні активів РФ.

Хоча механізм конфіскації приватних активів росіян було прийнято в США напередодні цього року, державні активи РФ досі залишаються "Святим Граалем", оскільки вони захищені суверенними імунітетами.

Ці імунітети захищають закордонну власність держав від юрисдикції держави, на території якої вони перебувають: такі активи можуть бути заморожені, однак не конфісковані чи продані.

З такою проблемою зіткнулися й інші дружні Україні держави. Раніше ми аналізували, як цю проблему хочуть вирішити у Великій Британії.

Щось подібне пропонується зробити й у Сполучених Штатах.

Двопартійний законопроєкт, який внесли сенатори Джим Ріш і Шелдон Вайтхаус за підтримки членів Палати представників Марсі Каптур та Майкла Маккола, покликаний розв'язати цю проблему.

"Враховуючи жорстокість Росії та триваючі воєнні злочини проти українського народу, цілком правильно, щоб кошти російського уряду в Сполучених Штатах були конфісковані та перепрофільовані, щоб допомогти Україні", – зазначив сенатор Ріш у пресрелізі Сенату.

Юридичні механізми, які запропоновані в законопроєкті REPO, передбачають наділення президента США правом конфісковувати суверенні активи РФ, які прямо чи опосередковано належать уряду, Центробанку та Фонду прямих інвестицій РФ.

Отримані кошти передаються у спеціальний "Фонд підтримки України" (Ukraine Support Fund), а звідти, за рішенням держсекретаря США, вони можуть бути передані майбутньому компенсаційному механізму або ж напряму Україні.

Компенсація збитків, заподіяних агресією проти України, визнається у законопроєкті як зобов’язання, однак при цьому наголошується на тому, що Росія має можливість самостійно визнати це зобов’язання і шляхом переговорів та укладення договору домовитися про сплату компенсації України.

І лише якщо РФ не погодиться виконати це зобов’язання, США та інші держави повинні вивчити інші шляхи забезпечення відшкодування Україні, включно з "конфіскацією та перепрофілюванням активів Російської Федерації".

Головною перешкодою до конфіскації суверенних активів РФ є те, що такий крок стане безпрецедентним втручанням у право власності на міжнародному рівні і може потягнути неконтрольовані наслідки для міжнародних відносин.

Інші держави безпідставно чи навіть за найменшої кризи у двосторонніх відносинах можуть скористатися таким прецедентом.

А це створює ризики для глобальної економіки, яка й так переживає рецесію.

Тому значно більш перспективним виглядає укладення багатостороннього міжнародного договору за участю України та держав-союзниць, де було б зафіксоване рішення про відступ від принципу суверенних імунітетів щодо цих активів.

Зрештою, в самому законопроєкті наголошується на цьому: "Сполучені Штати повинні співпрацювати з міжнародними союзниками та партнерами щодо конфіскації та перепрофілювання російських суверенних активів у рамках скоординованих багатосторонніх зусиль, у тому числі з країнами G7 та іншими країнами, в яких розташовані російські суверенні активи".

Докладніше – у матеріалі Івана Городиського Конфіскація як останній аргумент: яким у США бачать механізм передачі Україні активів РФ.