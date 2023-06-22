Как в США предлагают конфисковывать государственные активы РФ

15 июня 2023 года на рассмотрение Сената США внесли законопроект "О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев" (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity (REPO) for Ukrainians Act, в дальнейшем – REPO).

Он предусматривает механизм конфискации активов, принадлежащих правительству и Центробанку РФ. На него возлагаются большие надежды.

Подробнее о содержании проекта и его политическом значении — в статье кандидата юридических наук, директора Центра Днестровского Ивана Городиского Конфискация как последний аргумент: каким в США видят механизм передачи Украине активов РФ.

Хотя механизм конфискации частных активов россиян был принят в США накануне этого года, государственные активы РФ до сих пор остаются "Святым Граалем", поскольку они защищены суверенными иммунитетами.

Эти иммунитеты защищают зарубежную собственность государств от юрисдикции государства, на территории которого они находятся: такие активы могут быть заморожены, однако не конфискованы или проданы.

С такой проблемой столкнулись и другие дружественные Украине государства. Ранее мы анализировали, как эту проблему хотят решить в Великобритании.

Нечто подобное предлагается сделать и в Соединенных Штатах.

Двухпартийный законопроект, который внесли сенаторы Джим Риш и Шелдон Уайтхаус при поддержке членов Палаты представителей Марси Каптур и Майкла Маккола, призван решить эту проблему.

"Учитывая жестокость России и продолжающиеся военные преступления против украинского народа, вполне правильно, чтобы средства российского правительства в Соединенных Штатах были конфискованы и перепрофилированы, чтобы помочь Украине", – отметил сенатор Риш в пресс-релизе Сената.

Юридические механизмы, предложенные в законопроекте REPO, предусматривают наделение президента США правом конфисковывать суверенные активы РФ, которые прямо или косвенно принадлежат правительству, Центробанку и Фонду прямых инвестиций РФ.

Полученные средства передаются в специальный "Фонд поддержки Украины" (Ukraine Support Fund), а оттуда, по решению госсекретаря США, они могут быть переданы будущему компенсационному механизму или же напрямую Украине.

Компенсация убытков, причиненных агрессией против Украины, признается в законопроекте как обязательство, однако при этом отмечается, что Россия имеет возможность самостоятельно признать это обязательство и путем переговоров и заключения договора договориться об уплате компенсации Украины.

И только если РФ не согласится выполнить это обязательство, США и другие государства должны изучить другие пути обеспечения возмещения Украине, включая "конфискацию и перепрофилирование активов Российской Федерации".

Главным препятствием к конфискации суверенных активов РФ является то, что такой шаг станет беспрецедентным вмешательством в право собственности на международном уровне и может повлечь неконтролируемые последствия для международных отношений.

Другие государства безосновательно или даже при малейшем кризисе в двусторонних отношениях могут воспользоваться таким прецедентом.

А это создает риски для глобальной экономики, которая и так переживает рецессию.

Поэтому значительно более перспективным выглядит заключение многостороннего международного договора с участием Украины и государств-союзников, где было бы зафиксировано решение об отступлении от принципа суверенных иммунитетов в отношении этих активов.

В конце концов, в самом законопроекте отмечается это: "Соединенные Штаты должны сотрудничать с международными союзниками и партнерами по конфискации и перепрофилированию российских суверенных активов в рамках скоординированных многосторонних усилий, в том числе со странами G7 и другими странами, в которых расположены российские суверенные активы".

Подробнее – в материале Ивана Городиского Конфискация как последний аргумент: каким в США видят механизм передачи Украине активов РФ.