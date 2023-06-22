У Сербії хочуть звільнити міністра, який закликав до санкцій проти Росії

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич направила пропозицію про відставку міністра економіки Раде Башти до парламенту Сербії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія N1.

За словами самого міністра, він розмовляв з Брнабич, яка повідомила йому, що це було прохання лідерів провладної коаліції SPS-JS Івіци Дачича і Драгана Марковича Пальми.

Башта каже, що причиною його звільнення є те, що він просив Сербію ввести санкції проти Росії.

Прохання про відставку буде обговорюватися Скупщиною, і Башта очікує, що керівна Сербсмька прогресивна партія не підтримає його відставку.

Нагадаємо, 13 березня міністр економіки Сербії Раде Башта закликав до якнайшвидшого запровадження санкцій проти Росії, оскільки країна перебуває під величезним тиском, а повномасштабна війна в Україні навряд чи завершиться швидко.

Глава МЗС Івіца Дачич після цього заявив, що позиція Сербії щодо неприєднання до санкційного режиму ЄС проти Росії через її війну проти України наразі не змінилася.

Сербський президент Александар Вучич раніше заявив, що не може "поклястися", що Сербія колись не запровадить санкції проти Росії через її вторгнення в Україну.