В Сербии хотят уволить министра, призывавшего к санкциям против России

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич направила предложение об отставке министра экономики Раде Башты в парламент Сербии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания N1.

По словам самого министра, он разговаривал с Брнабич, которая сообщила ему, что это была просьба лидеров правящей коалиции SPS-JS Ивицы Дачича и Драгана Марковича Пальмы.

Башта говорит, что причиной его увольнения является то, что он просил Сербию ввести санкции против России.

Просьба об отставке будет обсуждаться Скупщиной, и Башта ожидает, что правящая Сербская прогрессивная партия не поддержит его отставку.

Напомним, 13 марта министр экономики Сербии Раде Башта призвал к скорейшему введению санкций против России, поскольку страна находится под огромным давлением, а полномасштабная война в Украине вряд ли завершится быстро.

Глава МИД Ивица Дачич после этого заявил, что позиция Сербии относительно неприсоединения к санкционному режиму ЕС против России из-за ее войны против Украины пока не изменилась.

Сербский президент Александар Вучич ранее заявил, что не может "поклясться", что Сербия когда-то не введет санкции против России из-за ее вторжения в Украину.