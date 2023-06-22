Парк Леніна в Гельсінкі перейменують

Міська рада Гельсінкі ухвалила рішення про перейменування парку Леніна.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

У рішенні йдеться про те, що Ленінський парк слід перейменувати через злодіяння Леніна та агресивну війну Росії, що порушує міжнародне право.

Нове ім'я парку поки не дали.

Городяни запропонували назвати парк на честь президента Саулі Нііністьо або експрем'єрки Санни Марін.

Нагадаємо, 4 жовтня минулого року з центру фінського міста Котка прибрали останній в країні пам'ятник Леніну.