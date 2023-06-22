Парк Ленина в Хельсинки переименуют

Городской совет Хельсинки принял решение о переименовании парка Ленина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

В решении говорится о том, что Ленинский парк следует переименовать из-за злодеяний Ленина и агрессивной войны России, что нарушает международное право.

Новое имя парку пока не дали.

Горожане предложили назвать парк в честь президента Саули Ниинистё или экс-премьера Санны Марин.

Напомним, 4 октября прошлого года из центра финского города Котка убрали последний в стране памятник Ленину.