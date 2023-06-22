Парк Ленина в Хельсинки переименуют
Четверг, 22 июня 2023, 17:36
Городской совет Хельсинки принял решение о переименовании парка Ленина.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.
В решении говорится о том, что Ленинский парк следует переименовать из-за злодеяний Ленина и агрессивной войны России, что нарушает международное право.
Новое имя парку пока не дали.
Горожане предложили назвать парк в честь президента Саули Ниинистё или экс-премьера Санны Марин.
Напомним, 4 октября прошлого года из центра финского города Котка убрали последний в стране памятник Ленину.
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