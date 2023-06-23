ЗМІ: Британія розчарована відмовою Байдена підтримати кандидатуру Воллеса на пост генсека НАТО

В уряді Великої Британії назвали "поганим ходом" відмову президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру британського міністра оборони Бена Воллеса на пост генсека НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Telegraph з посиланням на урядові джерела.

Співрозмовники видання припускають, що ця ситуація може зашкодити двостороннім відносинам.

"Ми б мали бути їхнім найближчим союзником. Але в підсумку ми отримуємо це. Це погано позначиться на британо-американських відносинах", – сказало джерело.

За його словами, США надавали перевагу "цій данській леді", маючи на увазі прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксен.

Водночас, як зазначає видання, Фредеріксен не справила враження Байдена під час свого візиту до Вашингтона.

Джерела видання також розповіли, що Німеччина та Франція "намагаються не допустити, щоб пан Воллес став наступником Столтенберга".

Зараз США намагаються переконати Єнса Столтенберга залишитися генсеком НАТО ще на рік.

Напередодні стало відомо, що Воллес не претендуватиме на пост генсека НАТО, оскільки, за даними ЗМІ, його кандидатуру не підтримав президент США Джо Байден.

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