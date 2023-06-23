СМИ: Британия разочарована отказом Байдена поддержать кандидатуру Уоллеса на пост генсека НАТО

В правительстве Великобритании назвали "плохим ходом" отказ президента США Джо Байдена поддержать кандидатуру британского министра обороны Бена Уоллеса на пост генсека НАТО.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на правительственные источники.

Собеседники издания предполагают, что эта ситуация может повредить двусторонним отношениям.

"Мы бы должны были быть их ближайшим союзником. Но в итоге мы получаем это. Это плохо скажется на британо-американских отношениях", – сказал источник.

По его словам, США отдавали предпочтение "этой датской леди", имея в виду премьер-министра Дании Метте Фредериксен.

В то же время, как отмечает издание, Фредериксен не произвела впечатление на Байдена во время своего визита в Вашингтон.

Источники издания также рассказали, что Германия и Франция "пытаются не допустить, чтобы господин Уоллес стал преемником Столтенберга".

Сейчас США пытаются убедить Йенса Столтенберга остаться генсеком НАТО еще на год.

Накануне стало известно, что Уоллес не будет претендовать на пост генсека НАТО, поскольку, по данным СМИ, его кандидатуру не поддержал президент США Джо Байден.

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