Глава МЗС Литви сумнівається, що НАТО домовиться про спільну військову допомогу Україні

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс засумнівався в тому, що НАТО зможе дійти згоди щодо питання спільної військової допомоги Альянсу Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив журналістам у Сеймі, повідомляє Delfi.

"За більш ніж рік війни в НАТО поки що не дійшли спільної згоди з питання постачання зброї Україні. Прийшов або Євросоюз через Європейську мирну програму, або держави на рівні двосторонніх угод. Не обговорюватиметься і питання військової підтримки України на рівні НАТО. Можливо, можуть бути інші зобов'язання, але я поки що їх не бачу", – сказав Ландсбергіс.

За його словами, обговорення має бути зосереджене на політичних зобов'язаннях НАТО перед Україною – чіткому політичному шляху до членства в Альянсі.

"Одна з основних тем обговорення – політичний шлях. Іншими словами, які політичні зобов'язання НАТО може дати Україні. Поки що багато розмов про єдність, але зрозуміло одне – думки розходяться", – додав глава литовського МЗС.

Ландсбергіс прокоментував слова німецького канцлера Олафа Шольца, який заявляв, що на саміті НАТО у Вільнюсі треба зосередитися на зміцненні боєздатності України. Водночас Шольц розвіяв сподівання Києва на прискорений вступ у НАТО.