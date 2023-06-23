Глава МИД Литвы сомневается, что НАТО договорится о совместной военной помощи Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис усомнился в том, что НАТО сможет прийти к согласию по вопросу совместной военной помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил журналистам в Сейме, сообщает Delfi.

"За более чем год войны в НАТО пока не пришли к общему согласию по вопросу поставки оружия Украине. Пришел или Евросоюз через Европейскую мирную программу, или государства на уровне двусторонних соглашений. Не будет обсуждаться и вопрос военной поддержки Украины на уровне НАТО. Возможно, могут быть другие обязательства, но я пока их не вижу", – сказал Ландсбергис.

По его словам, обсуждение должно быть сосредоточено на политических обязательствах НАТО перед Украиной – четком политическом пути к членству в Альянсе.

"Одна из основных тем обсуждения – политический путь. Другими словами, какие политические обязательства НАТО может дать Украине. Пока что много разговоров о единстве, но ясно одно – мнения расходятся", – добавил глава литовского МИД.

Ландсбергис прокомментировал слова немецкого канцлера Олафа Шольца, который заявлял, что на саммите НАТО в Вильнюсе надо сосредоточиться на укреплении боеспособности Украины. В то же время Шольц развеял надежды Киева на ускоренное вступление в НАТО.