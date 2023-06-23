Ексспікер Бундестагу з партії Шольца назвав РФ непереможною і закликав до дипломатії

Колишній президент німецького Бундестагу Вольфганг Тірзе закликає не відмовлятися від політики, спрямованої на пом'якшення і збалансованість у відносинах з Росією.

Про це він написав у гостьовій статті для журналу Publik-Forum, передає "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Політик правлячої Соціал-демократичної партії вважає, що у військовому плані Росія "непереможна". Тому, за його словами, дипломатії необхідно знову віддати належне, щоб гармати замовкли якнайшвидше.

У той же час Тірзе підкреслив, що повинна бути військова солідарність з Україною.

"Президент Росії Владімір Путін – це не те ж саме, що і Росія", – заявив також він.

За словами ексспікера, Росія залишається важливою частиною Європи і після Путіна повинна бути частиною перспективи загальноєвропейської архітектури безпеки.

Як повідомлялося, лідер правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Тіно Хрупалла під час теледебатів фактично порівняв Україну з нацистською Німеччиною, коли говорив про перспективи завершення війни.

Серед іншого, від Тіно Хрупалли пролунали заяви, що Україна за підсумками війни "програє, як і Росія, а виграють лише США", а також нарікання, що Німеччина більше не може купувати вигідний для неї російський газ і купує "брудний сланцевий газ з Америки".