Экс-спикер Бундестага из партии Шольца назвал РФ непобедимой и призвал к дипломатии
Бывший президент немецкого Бундестага Вольфганг Тирзе призывает не отказываться от политики, направленной на смягчение и сбалансированность в отношениях с Россией.
Об этом он написал в гостевой статье для журнала Publik-Forum, передает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.
Политик правящей Социал-демократической партии считает, что в военном плане Россия "непобедима". Поэтому, по его словам, дипломатии необходимо снова отдать должное, чтобы пушки замолчали как можно быстрее.
В то же время Тирзе подчеркнул, что должна быть военная солидарность с Украиной.
"Президент России Владимир Путин – это не то же самое, что и Россия", – заявил также он.
По словам экс-спикера, Россия остается важной частью Европы и после Путина должна быть частью перспективы общеевропейской архитектуры безопасности.
Как сообщалось, лидер правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла во время теледебатов фактически сравнил Украину с нацистской Германией, когда говорил о перспективах завершения войны.
Среди прочего, от Тино Хрупалла прозвучали заявления, что Украина по итогам войны "проиграет, как и Россия, а выиграют только США", а также сетования, что Германия больше не может покупать выгодный для нее российский газ и покупает "грязный сланцевый газ из Америки".