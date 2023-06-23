Парламент Німеччини схвалив закон, що полегшує міграцію кваліфікованих працівників

Бундестаг голосами партій керівної коаліції ухвалив новий закон про імміграцію кваліфікованих працівників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Закон покликаний допомогти в боротьбі з нестачею кваліфікованих працівників. Тепер кваліфіковані працівники зможуть легше іммігрувати до Німеччини, а біженці зможуть швидше отримувати дозволи на роботу.

Новий закон покликаний полегшити і зробити більш привабливим працевлаштування в Німеччині для кваліфікованих працівників з-за кордону. Серед іншого, планується запровадити бальну систему на основі канадської моделі та спростити визнання іноземних професійних кваліфікацій.

Під час дебатів федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер підкреслила, що завдяки реформі Німеччина створює умови для залучення найкращих талантів з-за кордону до Німеччини. Політик СДПН говорила про "найсучасніше імміграційне законодавство у світі".

"Кваліфікованих працівників не вистачає скрізь, від медсестер до державного управління. Наразі, щоб привезти медсестру до Німеччини, потрібно подати 17 заяв. Цьому має бути покладено край", – заявила Фезер.

У рамках парламентської процедури фракції також погодили спеціальне правило для шукачів притулку, які вже перебувають у Німеччині: Якщо вони в'їхали в країну до 29 березня 2023 року і мають відповідну кваліфікацію та пропозицію роботи або вже працюють, вони можуть завершити процедуру надання притулку і отримати посвідку на проживання, подавши заяву як професіонал.

Опозиційний Християнсько-демократичний союз та правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" (AfD) розкритикували це положення. Депутат від ХДС Торстен Фрай розкритикував змішування притулку і трудової міграції. "Коаліція посилає сигнал світові, що майже кожен, хто якимось чином потрапив до країни, може залишитися", – сказав він.

Лідер правлячих соціал-демократів Ларс Клінгбайль, з іншого боку, попередив, що нинішній політичний клімат не робить Німеччину привабливою для потенційних іммігрантів. "AfD з 19 відсотками тут не допомагає. Це відлякує людей від приїзду до Німеччини", – сказав він.

Як свідчать останні соцопитування, AfD обігнала у рейтингах партію канцлера Олафа Шольца та опинилася на 2-му місці після ХДС з рекордним для себе показником підтримки.