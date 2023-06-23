Парламент Германии одобрил закон, облегчающий миграцию квалифицированных работников
Бундестаг голосами партий правящей коалиции принял новый закон об иммиграции квалифицированных работников.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.
Закон призван помочь в борьбе с нехваткой квалифицированных работников. Теперь квалифицированные работники смогут легче иммигрировать в Германию, а беженцы смогут быстрее получать разрешения на работу.
Новый закон призван облегчить и сделать более привлекательным трудоустройство в Германии для квалифицированных работников из-за рубежа. Среди прочего, планируется ввести бальную систему на основе канадской модели и упростить признание иностранных профессиональных квалификаций.
Во время дебатов федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер подчеркнула, что благодаря реформе Германия создает условия для привлечения лучших талантов из-за рубежа в Германию. Политик СДПГ говорила о "самом современном иммиграционном законодательстве в мире".
"Квалифицированных работников не хватает везде, от медсестер до государственного управления. Сейчас, чтобы привезти медсестру в Германию, нужно подать 17 заявлений. Этому должен быть положен конец", – заявила Фезер.
В рамках парламентской процедуры фракции также согласовали специальное правило для искателей убежища, которые уже находятся в Германии: Если они въехали в страну до 29 марта 2023 года и имеют соответствующую квалификацию и предложение работы или уже работают, они могут завершить процедуру предоставления убежища и получить вид на жительство, подав заявление как профессионал.
Оппозиционный Христианско-демократический союз и правопопулисты из "Альтернативы для Германии" (AfD) раскритиковали это положение. Депутат от ХДС Торстен Фрай раскритиковал смешивание убежища и трудовой миграции. "Коалиция посылает сигнал миру, что почти каждый, кто каким-то образом попал в страну, может остаться", – сказал он.
Лидер правящих социал-демократов Ларс Клингбайль, с другой стороны, предупредил, что нынешний политический климат не делает Германию привлекательной для потенциальных иммигрантов. "AfD с 19 процентами здесь не помогает. Это отпугивает людей от приезда в Германию", – сказал он.
Как свидетельствуют последние соцопросы, AfD обогнала в рейтингах партию канцлера Олафа Шольца и оказалась на втором месте после ХДС с рекордным для себя показателем поддержки.