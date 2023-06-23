У ЄС ліквідували албанську мережу наркоторговців, які катували і викрадали людей

У Європі провели масштабну операцію та ліквідували жорстоку албанську мережу наркоторгівлі, яка охоплювала Німеччину, Італію та Нідерланди.

Про це повідомив у п'ятницю поліцейський орган Європол, пише "Європейська правда".

Європол співпрацював з поліцією трьох країн, щоб ліквідувати мережу, в результаті чого було заарештовано 35 підозрюваних і вилучено понад 1 мільйон євро готівки.

Обшуки у трьох країнах провели у 51 місці. В операції було задіяно понад 600 поліцейських.

"Злочинна мережа, як стверджується, відповідальна за широкомасштабну торгівлю кокаїном і канабісом з Південної Америки до Європи та їх подальше розповсюдження по всьому Європейському Союзу", – заявили в Європолі.

"Вони також відомі застосуванням насильства, включаючи епізоди катувань і викрадення людей з метою вимагання", – додали у відомстві.

Зловмисники мали змогу залучити значні фінансові ресурси, ймовірно отримані від попередньої діяльності з незаконного обігу наркотиків. Вони мали декілька матеріально-технічних баз, де зберігалися наркотичні речовини та доходи, одержані злочинним шляхом.

Вони також володіли великим парком транспортних засобів, обладнаних складними прихованими відсіками, мобільними телефонами, оснащеними програмами для зашифрованих текстових повідомлень.

У Німеччині деякі підозрювані володіли розкішним рестораном, баром і агентством нерухомості, які нібито використовували для відмивання грошей, отриманих від торгівлі наркотиками.

Справу було відкрито в Євроюсті у вересні 2021 року на запит влади Німеччини. У липні 2022 року за підтримки Євроюсту було створено слідчу групу між органами влади Німеччини та Італії.

Нагадаємо, у червні влада Албанії підтримала законопроєкт, який потенційно легалізує використання канабісу в медичних і промислових цілях.