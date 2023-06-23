В ЕС ликвидировали албанскую сеть наркоторговцев, которые пытали и похищали людей

В Европе провели масштабную операцию и ликвидировали жестокую албанскую сеть наркоторговли, которая охватывала Германию, Италию и Нидерланды.

Об этом сообщил в пятницу полицейский орган Европол, пишет "Европейская правда".

Европол сотрудничал с полицией трех стран, чтобы ликвидировать сеть, в результате чего были арестованы 35 подозреваемых и изъято более 1 миллиона евро наличных.

Обыски в трех странах провели в 51 месте. В операции было задействовано более 600 полицейских.

"Преступная сеть, как утверждается, ответственна за широкомасштабную торговлю кокаином и каннабисом из Южной Америки в Европу и их дальнейшее распространение по всему Европейскому Союзу", – заявили в Европоле.

"Они также известны применением насилия, включая эпизоды пыток и похищения людей с целью вымогательства", – добавили в ведомстве.

Злоумышленники имели возможность привлечь значительные финансовые ресурсы, вероятно полученные от предыдущей деятельности по незаконному обороту наркотиков. Они имели несколько материально-технических баз, где хранились наркотические вещества и доходы, полученные преступным путем.

Они также владели большим парком транспортных средств, оборудованных сложными скрытыми отсеками, мобильными телефонами, оснащенными программами для зашифрованных текстовых сообщений.

В Германии некоторые подозреваемые владели роскошным рестораном, баром и агентством недвижимости, которые якобы использовали для отмывания денег, полученных от торговли наркотиками.

Дело было открыто в Евроюсте в сентябре 2021 года по запросу властей Германии. В июле 2022 года при поддержке Евроюста была создана следственная группа между органами власти Германии и Италии.

Напомним, в июне власти Албании поддержали законопроект, который потенциально легализует использование каннабиса в медицинских и промышленных целях.