В ЕС ликвидировали албанскую сеть наркоторговцев, которые пытали и похищали людей
В Европе провели масштабную операцию и ликвидировали жестокую албанскую сеть наркоторговли, которая охватывала Германию, Италию и Нидерланды.
Об этом сообщил в пятницу полицейский орган Европол, пишет "Европейская правда".
Европол сотрудничал с полицией трех стран, чтобы ликвидировать сеть, в результате чего были арестованы 35 подозреваемых и изъято более 1 миллиона евро наличных.
Обыски в трех странах провели в 51 месте. В операции было задействовано более 600 полицейских.
"Преступная сеть, как утверждается, ответственна за широкомасштабную торговлю кокаином и каннабисом из Южной Америки в Европу и их дальнейшее распространение по всему Европейскому Союзу", – заявили в Европоле.
"Они также известны применением насилия, включая эпизоды пыток и похищения людей с целью вымогательства", – добавили в ведомстве.
Злоумышленники имели возможность привлечь значительные финансовые ресурсы, вероятно полученные от предыдущей деятельности по незаконному обороту наркотиков. Они имели несколько материально-технических баз, где хранились наркотические вещества и доходы, полученные преступным путем.
Они также владели большим парком транспортных средств, оборудованных сложными скрытыми отсеками, мобильными телефонами, оснащенными программами для зашифрованных текстовых сообщений.
В Германии некоторые подозреваемые владели роскошным рестораном, баром и агентством недвижимости, которые якобы использовали для отмывания денег, полученных от торговли наркотиками.
Дело было открыто в Евроюсте в сентябре 2021 года по запросу властей Германии. В июле 2022 года при поддержке Евроюста была создана следственная группа между органами власти Германии и Италии.
Напомним, в июне власти Албании поддержали законопроект, который потенциально легализует использование каннабиса в медицинских и промышленных целях.