У Косово заарештували серба, підозрюваного у нападах на миротворців НАТО

Косовська поліція оголосила в п'ятницю, що заарештувала ще одного косовського серба, підозрюваного в участі в жорстоких зіткненнях між сербськими протестувальниками і миротворчою місією НАТО KFOR в Косові 29 травня в північному муніципалітеті Звечан.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Balkan Insight.

Згідно з повідомленням поліції Косова, арешт серба здійснили після отримання "доказів його причетності до нападу на KFOR 29 травня 2023 року, де в результаті нападів і проявів насильства десятки членів KFOR отримали тілесні ушкодження".

"Усі подальші дії будуть здійснюватися у співпраці та координації з органами правосуддя", – йдеться у повідомленні.

Арешт відбувся наступного ранку після того, як високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив у Брюсселі, що "свавільні чи неправомірні арешти або жорстоке поводження з ув’язненими абсолютно неприйнятні".

Десятки миротворців і сербських мирних жителів були поранені під час зіткнень наприкінці травня під час протестів проти призначення мера-албанця в населеному переважно сербами муніципалітеті Звечан після місцевих виборів, які бойкотували серби.

Згодом косовська поліція заарештувала двох підозрюваних в участі в нападах на миротворців.

Нагадаємо, напруженість у відносинах між Белградом і Приштиною різко зросла минулого тижня, коли сербська поліція зааарештувала трьох косовських поліцейських, заявивши, що вони перетнули кордон між двома країнами. Приштина стверджує, що вони були заарештовані на території Косова.

Етнічні албанці становлять понад 90% населення Косова, тоді як серби становлять більшість у чотирьох північних районах.

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