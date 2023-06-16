У Сербії почали слідство щодо затриманих поліцейських із Косова

Вищий суд сербського міста Кралево на південному заході країни в п’ятницю розпорядився продовжити утримання під вартою трьох поліцейських із частково визнаного Косова, яких, як стверджує Приштина, викрали з території Косова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Як заявила прокуратура Кралева, трьох косовських поліцейських звинувачують у несанкціонованому виробництві, зберіганні й носінні зброї та вибухових речовин, а також торгівлі ними.

"Суддя попереднього провадження Вищого суду в Кралево наказав затримати всіх підозрюваних", – додали у відомстві.

Нагадаємо, сербські правоохоронці в середу заявили про затримання трьох озброєних поліцейських Косова біля кордону між двома країнами, натомість офіційна Приштина стверджує, що поліцейських викрали.

Після цього прем'єр-міністр Косова Альбін Курті заявив про посилення контролю на кордоні із Сербією, зокрема заборони в’їзду автомобілів із сербськими номерами.

Сполучені Штати вже закликали Белград звільнити поліцейських, заявивши, що тлі не перетинали кордон навмисно. Серед "ймовірних сценаріїв" того, що сталось, у Вашингтоні назвали викрадення з території Косова або "ненавмисний перетин кордону".

Інцидент відбувається на тлі чергового загострення відносин Белграда й Приштини через протести у косовських північних муніципалітетах. Там на проміжних виборах, які серби бойкотували за вказівкою уряду в Белграді, перемогли політики албанського походження явка склала менше ніж 4%. Після виборів у сербських громадах спалахнули протести.

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