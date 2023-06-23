Крупнейшее в Европе месторождение газа закроется осенью из-за вреда для местных жителей

Власти Нидерландов решили прекратить добычу газа на крупнейшем в Европе месторождении Гронинген с 1 октября 2024 года из-за сейсмологической опасности, несмотря на глобальные энергетические проблемы, вызванные войной России в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Министр добывающей промышленности Нидерландов Ганс Вилбриф назвал решение закрыть Гронинген "важным моментом после десятилетий добычи газа".

"Проблемы жителей Гронингена еще не решены, и, к сожалению, землетрясения будут продолжаться еще много лет, но источник всех страданий будет закрыт с октября", – подчеркнул он.

Правительство Нидерландов уточнило, что "в связи с нестабильной международной ситуацией" газ из месторождения в Гронингене можно будет добывать еще один год "в очень исключительных ситуациях", например очень сильных морозов или дефицита газа.

Но последние 11 скважин будут "окончательно закрыты" до 1 октября 2024 года.

Нидерландцы, живущие на территории Гронингена – месторождения, открытого в 1965 году, – уже более двух десятилетий жалуются на то, что их терроризируют землетрясения, напрямую связанные с буровыми работами.

До сих пор жители Гронингена лишь получали незначительные компенсации из-за ущерба от землетрясений, но из-за чрезмерной бюрократизации процесса "они оказались в тупике", заявили ранее в парламенте Нидерландов.

Пять лет назад Нидерланды впервые заявили, что закроют месторождение к 2030 году из-за все более сильных землетрясений, которые повреждают дома и травмируют местных жителей, а в прошлом году его подтвердил премьер-министр Марк Рютте.