Польский гражданский рейс на несколько минут залетел в воздушное пространство Украины

Самолет компании Enter Air, следовавший рейсом из Польши в Турцию, на несколько минут зашел в воздушное пространство Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом информируют польские СМИ, среди которых RMF24.

Случай произошел после обеда в пятницу. Пассажирский рейс Enter Air из Познани в Анталию примерно на 20 км зашел в воздушное пространство Украины, небо над которой закрыто с начала полномасштабной войны.

"Самолет облетал грозу и словацкие диспетчеры направили его на такой маршрут. Все произошло в соответствии с процедурами безопасности", – сообщили в авиакомпании в комментарии TVN24.

Польское агентство гражданской авиации подтвердило случай, отметив, что пилоты самолета были на связи со словацкими диспетчерами и на маршруте самолета был грозовой фронт.

Инцидент подробно будут расследовать Служба гражданской авиации и Госкомиссия по расследованию инцидентов во время полетов.

Напомним, во время полномасштабной войны в украинское небо несколько раз поднимались самолеты. В начале апреля SkyUp эвакуировала из аэропорта Борисполь свой Boeing 737-800, теперь он выполняет рейсы в Европе.

В сентябре WizzAir перегнала из Львова в Польшу свой коммерческий самолет, который застрял там в начале полномасштабной войны. В декабре смогли вернуться домой два военно-транспортных самолета Турции Airbus A400M.