У ЄС показали, як знизили залежність від російських енергоресурсів 

Імпорт російської нафти до країн ЄС знизився на 90% порівняно з обсягами до початку повномасштабної війни.

Як повідомляє "Європейська правда", такі дані опублікувала Єврокомісія.

Доданий графік від Євростату, статистичного відомства ЄС, демонструє, як після 2019 року поступово знижувався імпорт російської нафти та нафтопродуктів, та як цей процес різко прискорився після відкритого нападу РФ на Україну.

We are getting rid of Russian fossil fuels.



In March, EU oil imports from Russia fell by 90% compared to the 2019-2022 average.



EU sanctions against Russia and the G7 price cap on Russian petrol and related products are delivering results.

#REPowerEU pic.twitter.com/g6HAzdBqSy — European Commission (@EU_Commission) June 24, 2023

"Станом на березень імпорт нафти з Росії до ЄС знизився на 90%, якщо порівнювати з середніми обсягами 2019-2022 років. Санкції ЄС проти Росії та гранична ціна на російську нафту і пов’язані продукти, що встановлена G7, демонструють результати", – зазначили у Єврокомісії.

Нагадаємо, 23 червня Рада ЄС затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії, спрямований переважно на боротьбу з обходом існуючих санкцій.

Серед іншого, він передбачає заборону заходити в порти і шлюзи ЄС суднам, яких компетентні органи підозрюють у причетності до перевезення підсанційної нафти чи нафти, купленої за ціною вищою за граничну.

Також завершується тимчасовий виняток із санкцій для Німеччини та Польщі щодо постачання сирої нафти з Росії через північну секцію нафтопроводу "Дружба". Водночас цим шляхом можна буде прокачувати нафту з Казахстану чи інших третіх країн.