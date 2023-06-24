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В ЕС показали, как снизили зависимость от российских энергоресурсов

график
Суббота, 24 июня 2023, 09:52

Импорт российской нефти в страны ЕС снизился на 90% по сравнению с объемами до начала полномасштабной войны.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные опубликовала Еврокомиссия.

Прилагаемый график от Евростата, статистического ведомства ЕС, демонстрирует, как после 2019 года постепенно снижался импорт российской нефти и нефтепродуктов, и как этот процесс резко ускорился после открытого нападения РФ на Украину.

"По состоянию на март импорт нефти из России в ЕС снизился на 90%, если сравнивать со средними объемами 2019-2022 годов. Санкции ЕС против России и предельная цена на российскую нефть и связанные продукты, установленная G7, демонстрируют результаты", – отметили в Еврокомиссии.

Напомним, 23 июня Совет ЕС утвердил 11-й пакет санкций против России, направленный преимущественно на борьбу с обходом существующих санкций.

Среди прочего, он предусматривает запрет заходить в порты и шлюзы ЕС судам, которых компетентные органы подозревают в причастности к перевозке подсанкционной нефти или нефти, купленной по цене выше предельной.

Также завершается временное исключение из санкций для Германии и Польши по поставкам сырой нефти из России через северную секцию нефтепровода "Дружба". В то же время, этим путем можно будет прокачивать нефть из Казахстана или других третьих стран.

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