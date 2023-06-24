Путін і Лукашенко обговорили останні події в РФ

Президент Росії Владімір Путін та самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко провели телефонну розмову щодо останніх подій в РФ.

Про це повідомили у пресслужбі Лукашенка державному агентству БЕЛТА, пише "Європейська правда".

Як випливає з повідомлення, дзвінок ініціював Кремль.

"Президент Росії зателефонував сьогодні вранці президенту Білорусі, відбулася телефонна розмова. Владімір Путін поінформував білоруського колегу про ситуацію в Росії", – розповіли у Лукашенка.

Кремль поки не публікував повідомлення про розмову.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Тим часом білоруські журналісти звернули увагу, що літак, яким часто користується білоруська верхівка і родина Лукашенка, після опівночі 24 червня полетів з Мінська до турецького Бодрума, облітаючи південні області РФ.