Путин и Лукашенко обсудили последние события в РФ

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор на фоне последних событий в РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко государственному агентству БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Как следует из сообщения, звонок инициировал Кремль.

"Президент России позвонил сегодня утром Президенту Беларуси, состоялся телефонный разговор. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации в России", – рассказали у Лукашенко.

Кремль пока не публиковал сообщение о разговоре.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

В Москве ввели режим контртеррористической операции, Владимир Путин в специальном обращении заговорил о гражданской войне и мятеже.

Тем временем белорусские журналисты обратили внимание, что самолет, которым часто пользуется белорусская верхушка и семья Лукашенко, после полуночи 24 июня отправился из Минска в турецкий Бодрум, облетая южные области РФ.