Лідер правлячої партії Грузії не бачить причин скликати Раду нацбезпеки

Лідер правлячої партії Грузії Іраклій Кобахідзе закликав зберігати спокій та не бачить причин скликати Раду нацбезпеки чи закривати кордон у зв’язку з силовим протистоянням у Росії між ПВК "Вагнера" та офіційними структурами.

Про це повідомляє Interpressnews, пише "Європейська правда".

"Будемо стежити за розвитком подій у Росії, це єдине, що ми маємо зробити. Закликаю усіх до спокою", – заявив Кобахідзе.

Він також відреагував на заклик експрем’єра Георгія Гахарії скликати Раду нацбезпеки та закрити кордон з Росією, заявивши, що "навіть сам Гахарія раніше таких дурниць не казав".

"Безпека країни забезпечується, усе захищається, про це дбають державні відомства. Держава твердо стоїть на сторожі безпеки і нікому не потрібні вказівки, тим більш від Гахарія", – додав лідер "Мрії".

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

У Москві запровадили режим контртерористичної операції, Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.