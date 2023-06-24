Лидер правящей партии Грузии не видит причин созывать Совет нацбезопасности

Лидер правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе призвал сохранять спокойствие и не видит причин созывать Совет нацбезопасности или закрывать границу в связи с силовым противостоянием в России между ЧВК "Вагнера" и официальными структурами.

Об этом сообщает Interpressnews, пишет "Европейская правда".

"Будем следить за развитием событий в России, это единственное, что мы должны сделать. Призываю всех к спокойствию", – заявил Кобахидзе.

Он также отреагировал на призыв экс-премьера Георгия Гахарии созвать Совет нацбезопасности и закрыть границу с Россией, заявив, что "даже сам Гахария раньше таких глупостей не говорил".

"Безопасность страны обеспечивается, все защищается, об этом заботятся государственные ведомства. Государство твердо стоит на страже безопасности и никому не нужны указания, тем более от Гахария", – добавил лидер "Мрии".

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

В Москве ввели режим контртеррористической операции, Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.