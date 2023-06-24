Рада безпеки Словаччини обговорить збройний заколот в РФ
Рада безпеки Словаччини обговорить події в Росії, де ватажок "групи Вагнера" Євгеній Пригожин влаштував збройний заколот.
Про це у Twitter написав прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.
За його словами, засідання Ради безпеки відбудеться наступного тижня.
"Уважно відстежуємо й аналізуємо ситуацію, що розвивається в Росії, з міністерством закордонних справ, оборони та нашими міжнародними партнерами. Рада безпеки Словаччини обговорить останні події наступного тижня", – зазначив Одор.
Closely monitoring & analyzing the evolving situation in #Russia with ministries of foreign affairs, defense & our international partners.— Ludovit Odor (@LudoOdorPM) June 24, 2023
Security Council of #Slovakia will discuss latest developments next week.
Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.
Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.
Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.