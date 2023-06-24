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Рада безпеки Словаччини обговорить збройний заколот в РФ

Субота, 24 червня 2023, 17:27

Рада безпеки Словаччини обговорить події в Росії, де ватажок "групи Вагнера" Євгеній Пригожин влаштував збройний заколот.

Про це у Twitter написав прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

За його словами, засідання Ради безпеки відбудеться наступного тижня.

"Уважно відстежуємо й аналізуємо ситуацію, що розвивається в Росії, з міністерством закордонних справ, оборони та нашими міжнародними партнерами. Рада безпеки Словаччини обговорить останні події наступного тижня", – зазначив Одор.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот. 

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.

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Словаччина Росія