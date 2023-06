Рада безпеки Словаччини обговорить збройний заколот в РФ

Рада безпеки Словаччини обговорить події в Росії, де ватажок "групи Вагнера" Євгеній Пригожин влаштував збройний заколот.

Про це у Twitter написав прем’єр-міністр Словаччини Людовіт Одор.

За його словами, засідання Ради безпеки відбудеться наступного тижня.

"Уважно відстежуємо й аналізуємо ситуацію, що розвивається в Росії, з міністерством закордонних справ, оборони та нашими міжнародними партнерами. Рада безпеки Словаччини обговорить останні події наступного тижня", – зазначив Одор.

Closely monitoring & analyzing the evolving situation in #Russia with ministries of foreign affairs, defense & our international partners.

Security Council of #Slovakia will discuss latest developments next week.