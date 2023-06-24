Совет безопасности Словакии обсудит вооруженный мятеж в РФ
Совет безопасности Словакии обсудит события в России, где главарь "группы Вагнера" Евгений Пригожин устроил вооруженный мятеж.
Об этом в Twitter написал премьер-министр Словакии Людовит Одор.
По его словам, заседание Совета безопасности состоится на следующей неделе.
"Внимательно отслеживаем и анализируем ситуацию, развивающуюся в России, с министерством иностранных дел, обороны и нашими международными партнерами. Совет безопасности Словакии обсудит последние события на следующей неделе", – отметил Одор.
Closely monitoring & analyzing the evolving situation in #Russia with ministries of foreign affairs, defense & our international partners.— Ludovit Odor (@LudoOdorPM) June 24, 2023
Security Council of #Slovakia will discuss latest developments next week.
Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.
Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.
Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.