Совет безопасности Словакии обсудит вооруженный мятеж в РФ

Совет безопасности Словакии обсудит события в России, где главарь "группы Вагнера" Евгений Пригожин устроил вооруженный мятеж.

Об этом в Twitter написал премьер-министр Словакии Людовит Одор.

По его словам, заседание Совета безопасности состоится на следующей неделе.

"Внимательно отслеживаем и анализируем ситуацию, развивающуюся в России, с министерством иностранных дел, обороны и нашими международными партнерами. Совет безопасности Словакии обсудит последние события на следующей неделе", – отметил Одор.

Closely monitoring & analyzing the evolving situation in #Russia with ministries of foreign affairs, defense & our international partners.

Security Council of #Slovakia will discuss latest developments next week.