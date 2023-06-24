Ердоган запропонував посередництво у врегулюванні ситуації в РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна готова зробити внесок у врегулювання ситуації у Росії.

Про це повідомили у канцелярії турецького президента, пише "Європейська правда".

Зазначається, що Ердоган наголосив на важливості діяти, керуючись здоровим глуздом.

Турецький президент також підкреслив, що ніхто не повинен скористатися тим, що сталося в Росії.

"Туреччина готова зробити свій внесок для якнайшвидшого врегулювання ситуації в Росії", – наводить слова Ердогана його канцелярія.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı.… — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 24, 2023

Раніше у пресслужбі Кремля повідомили про телефонну розмову Путіна і Ердогана, яка, за їхніми твердженнями, відбулась з ініціативи турецької сторони.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.